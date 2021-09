வேதாளம் தெலுங்கு ரீமேக்கில் சிரஞ்சீவிக்கு ஜோடியாகும் பப்பாளி பழ நடிகை!

சென்னை : சிறுத்தை சிவா அஜித் கூட்டணியில் வெளியான வேதாளம் திரைப்படம் தமிழில் மாபெரும் வசூல் சாதனை புரிந்தது.

அண்ணன்-தங்கை பாசத்தை மையமாகக் கொண்டு வெளியான இந்த திரைப்படத்தில் அஜித் இருவேறு கெட்டப்புகளில் வந்து அசத்தி இருப்பார்.

சமூக பிரச்சனைகளை பேசும் மாஸ் ஹிட் டைரக்டர் ஏ.ஆர்.முருகதாஸ்...பிறந்தநாள் ஸ்பெஷல்

இப்பொழுது வேதாளம் திரைப்படம் தெலுங்கில் போலோ சங்கர் என்ற பெயரில் ரீமேக் செய்யப்பட அதில் சிரஞ்சீவிக்கு ஜோடியாக பிரபல பப்பாளி பழ நடிகை நடிக்க உள்ளார்.

English summary

Actor Keerthy Suresh is set to play Chiranjeevi's sister in the upcoming Telugu remake of Vedalam, according to reports. Same time, Talks are going that Actress Tamannaah to pair with Chiranjeevi.