ஐஸ் பேபி ஐஸ்...அழகின் ரகசியத்தை வெளியிட்ட தமன்னா

சென்னை : 2006 ம் ஆண்டு கேடி படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவிற்குள் என்ட்ரி ஆனார் தமன்னா. பிறகு படிப்பாக வளர்ந்து விஜய், அஜித், தனுஷ், விஜய் சேதுபதி, விஷால் போன்ற டாப் ஹீரோக்களுடன் ஜோடி சேர்ந்து நடித்தார்.

கடைசியாக விஷால் நடித்த ஆக்ஷன் படத்தில் நடித்தார் தமன்னா. அதன் பிறகு தமிழில் பட வாய்ப்புக்கள் இல்லாததாலும், தெலுங்கு மற்றும் இந்தியில் பல படங்களில் கமிட் ஆனதாலும் பிஸியாகி விட்டார் தமன்னா. அத்துடன் வெப்சீரிஸ், விளம்பர படங்கள் பலவற்றிலும் நடித்து வருகிறார்.

English summary

Tamannah revealed her beauty tips in instagram video with the caption ice baby ice. This video goes viral in social media and gets lakhs of likes.