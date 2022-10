கல்யாணம் ஆகாமல் கர்ப்பமானாரா தனுஷ் பட நாயகி? நித்யா மேனன் இன்ஸ்டா பதிவால் குழப்பத்தில் ரசிகர்கள்!

சென்னை: நடிகர் தனுஷின் திருச்சிற்றம்பலம் படத்தில் ஷோபனா கதாபாத்திரத்தில் நடித்து ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்தவர் நடிகை நித்யா மேனன்.

34 வயதை கடந்த நித்யா மேனன் இன்னும் திருமணம் செய்து கொள்ளாத நிலையில், பிரெக்னன்ஸி டெஸ்ட்டில் பாசிட்டிவ் என வந்திருக்கும் புகைப்படத்தை இன்ஸ்டாகிராமில் தற்போது பதிவிட்டு அனைவரையும் பதற வைத்துள்ளார்.

உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகிவிட்டதா? என்றும் வாழ்த்துக்கள் நித்யா மேனன் என்றும் ரசிகர்கள் கமெண்ட் போட்டு வருகின்றனர்.

சின்ன வயசுலயே நம்ம ஷோபனா எவ்ளோ க்யூட்டா இருக்காங்க பார்த்தீங்களா.. எந்த படத்தில் தெரியுமா?

Thiruchitrambalam actress Nithya Menen pregnancy test post shocks fans. Many of them asks how Nithya Menen gets pregnant before marriage and her fans sends wishes for her motherhood.