கோடம்பாக்கம் டஸ்கி பியூட்டி இவர் தானாமே...எதுக்கு இந்த பட்டம் தெரியுமா ?

சென்னை : கோடம்பாக்கத்தில் டாப் நடிகர் ஒருவருக்கு டஸ்கி பியூட்டி என பட்டம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாம். இதற்கு என்ன காரணம் என்பதை கேட்டு மற்ற நடிகைகள் அசந்து போய் உள்ளனர். இப்படி கூடவா பட்டம் குடுப்பார்கள் என ஆச்சரியமாக கேட்டு வருகின்றனர்.

தென்னிந்தியாவில் ஹீரோயினுக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள படங்களில் நயன்தாரா, சமந்தா, ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் ஆகியோர் அதிகம் நடித்து வருகின்றனர். இந்த மூவரில், இந்த வகை கதையில் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் அதிக எண்ணிக்கையிலான படங்களில் நடித்து வருகிறார். தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் என பல மொழிகளில் நடித்து வரும் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் ஒரே நேரத்தில் பல படங்களி்ல் கமிட் ஆகி உள்ளார்.

English summary

Now Aishwarya Rajesh signed in 5 films at a same time. She mostly choosed female centric subjects. She titled as Kodampakkam dusky beauty. compair to other actress aishwarya rajesh was the only actress commited in lot of movies.