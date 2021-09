இதுவும் ‘Non Sexual Harrasment’ தான்.. பயில்வான் ரங்கநாதனை பந்தாடிய ஓவியா.. என்னாச்சு தெரியுமா?

சென்னை: பிரபல நடிகைகள் சினிமாவை விட்டு ஓட காரணம் இதுதான் என நடிகர் பயில்வான் ரங்கநாதன் வெளியிட்ட வீடியோவுக்கு நடிகை ஓவியா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

"டார்ச்சர் செய்ததால் சினிமாவை விட்டு ஓடிய நடிகைகள்" என்கிற தலைப்பில் கடந்த ஜூலை மாதம் பயில்வான் ரங்கநாதன் தண்டோரா வாய்ஸ் எனும் யூடியூப் சேனலில் போட்ட வீடியோ பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளது.

ஃப்ரெண்ட்ஷிப் படக்குழுவுடன் இணைந்து படம் பார்க்க ஓர் அரிய வாய்ப்பு!

நடிகை ஓவியா, அபிராமி, சுனைனா, சோனியா அகர்வால் உள்ளிட்ட பல நடிகைகள் குறித்து அந்த வீடியோவில் அவர் பேசியுள்ளார்.

சமூக வலைதளங்களில் செம ஆக்டிவாக இருக்கும் நடிகை ஓவியா பயில்வான் ரங்கநாதனின் அந்த வீடியோவை தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் ஷேர் செய்து "This is what non sexual women harassment!" என கண்டித்து பதிவிட்டுள்ள நடிகை ஓவியா #WomensRights என்ற ஹாஷ்டேக்கையும் போட்டு பயில்வான் ரங்கநாதனை பந்தாடியுள்ளார்.

English summary

Actress Oviya Shares Bayilvan Ranganathan’s recent controversial video in her twitter page and captioned “This is what non sexual women harassment” in her tweet. Singer Chinmayi and others supports Oviya’s tweet over on this issue.