உங்க அம்மாக்கிட்ட போய் சொல்லு.. மோசமான உடை பற்றி கமெண்ட் அடித்த பத்திரிகையாளர்.. நடிகை ஆவேசம்!

மும்பை: பெண்கள் என்ன உடை அணிய வேண்டும் என்பதை அவர்கள் தான் தீர்மானிக்க வேண்டும் என உடைக்கட்டுப்பாட்டுக்கு எதிராக போராடும் பெண்களே உர்ஃபி ஜாவேத் அணிந்து வரும் ஆடைகளை பார்த்தால் காரித் துப்புவார்கள்.

டிரெஸ் போட்ட மாதிரியே தெரியாமல் அந்த காலத்தில் ஸ்கூலுக்கு சிலர் புத்தகப் பையை தலையில் மாட்டிக் கொண்டு செல்வது போல ஒரு உடையை அணிந்து கொண்டு நிகழ்ச்சி ஒன்றுக்கு பாலிவுட்டின் இளம் ஹாட் குயின் வந்துள்ளார்.

அவரது உடையை பார்த்து ஏன் இப்படி படு கேவலமா டிரெஸ் பண்ணிட்டு வந்துருக்கீங்க என கேட்ட பத்திரிகையாளரிடம் பத்திரகாளியாக மாறி கத்தி விட்டார் உர்ஃபி ஜாவேத்.

English summary

Urfi Javed slams paparazzi for passing bad comments about her dressing sense in an film event trending in social media. She also threaten them never troll about her costumer further in a high tone gets condemned.