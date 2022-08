மேலாடை இல்லை.. கூந்தலே ஆடை.. ரசிகர்களை பதற வைத்த பிக் பாஸ் பிரபலம்.. இவருக்கு டிரெஸ்?

மும்பை: ரன்வீர் சிங் நிர்வாணமாக போஸ் கொடுத்த நிலையில், சினிமா பிரபலங்கள் பலரும் நிர்வாண டிரெண்டிங்கை கையில் எடுத்துள்ளனர்.

கவர்ச்சி நடிகை கெஹனா வசிஸ்த் டாப்லெஸ் ஆக போஸ் கொடுத்த நிலையில், தற்போது பிக் பாஸ் பிரபலம் மேலாடை அணியாமல் எடுத்த லேட்டஸ்ட் போட்டோஷூட் புகைப்படங்களை பதிவிட்டு இணையத்தை ஸ்தம்பிக்க வைத்துள்ளார்.

ரன்வீர் சிங்குக்கு கொடுத்ததை போலவே உர்ஃபி ஜாவேத்துக்கும் மேலாடைகளை மக்கள் கொடுப்பார்களா? என்கிற கேள்விகளை நெட்டிசன்கள் கிளப்பி உள்ளனர்.

Bigg Boss OTT contestant and Hindi Tv actress Urfi Javed topless photos getting trolled by netizens. She hide her assets with her long hair for the latest photoshoot gets trending in social media.