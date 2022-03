திடீரென மதம் மாறியது ஏன்?...ரகசியத்தை உடைத்த வனிதா விஜயக்குமார்

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட்டில் வைல்ட் கார்டு என்ட்ரி கொடுத்து அனைவரையும் அலற விடுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட வனிதா விஜயக்குமார் திடீரென மதம் மாறியதாக அறிவித்து, அடுத்த பரபரப்புக்கு தயாராகி விட்டார்.

நடிகர் விஜயக்குமார்-மஞ்சுளா தம்பதியின் மூத்த மகளான வனிதா, விஜய் நடித்த சந்திரலேகா படத்தின் மூலம் ஹீரோயினாக அறிமுகமானார். இரண்டு படங்கள் நடித்ததுமே காணாமல் போன வனிதா, பிறகு திருமணம் செய்து கொண்டு செட்டில் ஆனார். ஆனால் சில ஆண்டுகளிலேயே முதல் கணவருடன் பிரச்சனை, விவாகரத்து, இரண்டாவது திருமணம் என பரபரப்பில் சிக்கினார்.

English summary

Vanitha Vijayakumar in her recent social media post, she revealed that she following Buddhism from past few years. Buddhism gives peaceful and properity life. Netizens trolls vanitha for this sudden change.