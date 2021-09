நீ என்ன என் பாய்ஃபிரண்டா... கலாய்த்த விஜே.,வை தெறிக்க விட்ட வனிதா

சென்னை : சின்னத்திரையிலும் சரி, தமிழ் சினிமாவிலும் சரி வனிதா விஜயக்குமார் என்றாலே பரபரப்புக்கு பஞ்சமில்லை தான். அவர் என்ன செய்தாலும் அது ஹாட் டாக் ஆகி, வைரலாகி விடுகிறது.

அடித்து நொறுக்கும் 'எனிமி’ 2 வது பாடல்.... கேட்டு ஆட்டம்போடும் ரசிகர்கள் !

பிரபல நடிகை, தயாரிப்பாளர் என பல முகங்களைக் கொண்ட வனிதா விஜயக்குமார் பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 3 ல் போட்டியாளராக கலந்து கொண்டார். குக் வித் கோமாளி சீசன் ஒன்றில் கலந்து கொண்டு டைட்டில் வின் பண்ணினார். பிக்பாஸை தொடர்ந்து விஜய் டிவி.,யில் நடத்தப்பட்ட பிபி ஜோடிகள் நிகழ்ச்சியிலும் கலந்து கொண்டார் வனிதா.

English summary

vanitha vijayakumar's latest fun video with VJ goes viral in social media. she asked that VJ to, are you my boy friend. on the work front vanitha is so busy in andhagan, pickup drop and vasantha bala's untitled film.