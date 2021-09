கணவர் இறந்த சோகம்: உடல் நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்ட பிரபல நடிகை.. சிகிச்சைக்கு பின் 'டிஸ்சார்ஜ்'!

மும்பை: உடல் நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்ட மூத்த நடிகை சாய்ரா பானு சிகிச்சைக்கு பின் மருத்துவமனையில் இருந்து வீடு திரும்பியுள்ளார்.

பாலிவுட் சினிமாவின் பழம் பெரும் நடிகர் திலீப் குமார். ட்ராஜிடி கிங் என்று ரசிகர்களால் அழைக்கப்பட்டு வந்தார்.

நடிகர் திலீப் குமார் தேவதாஸ், கங்கா ஜமுனா, அண்தாஸ், ஆன், ராம் அவுர் ஷியாம் போன்ற பல வெற்றி திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார்.

English summary

Vetran actress Saira Banu has been discharged from hospital. Saira Banu was admitted in hospital on August 28th due to illness. Saira Banu's husband actor Dilipkumar passed away in the month of July due to illness.