மீண்டும் சூடுபிடிக்கும் விஜே சித்ரா தற்கொலை வழக்கு.. பூந்தமல்லி நீதிமன்றத்தில் ஆஜரான கணவர் ஹேமந்த்!

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகை சித்ரா மரண வழக்கில் அவரது கணவர் ஹேமந்த் பூந்தமல்லி நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகியுள்ளார்.

பிரபல தொகுப்பாளினி, சின்னத்திரை நடிகை, சினிமா நடிகை என பல முகங்களை கொண்டவர் நடிகை சித்ரா.

மக்கள் டிவியில் தொகுப்பாளராக கேரியரை தொடங்கிய சித்ரா சன்டிவி, ஜீ தமிழ், விஜய் டிவி என பல தொலைக்காட்சிகளில் பணியாற்றியுள்ளளார் சித்ரா.

English summary

Actress VJ Chitra committed suicide by hanging herself in December last year due to a dispute with her husband. The incident in which she committed suicide while staying at a hotel with her husband caused a great stir. Hemant, Chitra's husband, appeared in the Poonamallee court yesterday. Videos of Hemant coming out of court with two of his lawyers have gone viral.