ஸ்ருதிஹாசனுக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சா? இல்லையா?...உண்மையை உடைத்த காதலர்

சென்னை : ஸ்ருதிஹாசனுக்கும் தனக்கும் இடையேயான உறவு பற்றியும், தங்களுக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டதா, இல்லையா என்பது பற்றியும் அவரது காதலர் சாந்தனு ஓப்பனாக பேட்டி அளித்துள்ளது ரசிகர்களை அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது.

நடிகர் கமல்ஹாசனின் மூத்த மகளான ஸ்ருதிஹாசன், நடிகை, பின்னணி பாடகி, இசைக் கலைஞர் என பல திறமைகளைக் கொண்டவர். இவர் 2020 ம் ஆண்டு சாந்தனு ஹசாரிக்கா என்ற டூடுல் கலைஞரை காதலித்து வருவதாக அறிவித்தார். இவர்கள் நெருக்கமாக எடுத்துக் கொண்ட போட்டோக்களும் சோஷியல் மீடியாவில் வெளியாகி செம வைரலானது.

RRR ஒரு டிக்கெட் விலை 2,100 ரூபாயா? அதிர்ச்சியில் திரையுலகம்.. அங்கேயே அப்படின்னா?

English summary

In his recent interview, Santhanu Hazarika opens up about his relationship with Shruti Haasan. He said, "We are already married creatively." When it comes to marriage, I don't know about that. Let's see how things go.