என்னது...கீர்த்தி சுரேஷிற்கு கல்யாணமா?...யாரு மாப்பிள்ளை?

சென்னை : இந்திய அளவில் பாப்புலரான நடிகையாக இருப்பவர் கீர்த்தி சுரேஷ். தமிழ், தெலுங்கு, மலையாள ஆகிய மொழிகளில் வரிசையாக பல படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

பைலட்ஸ் என்ற மலையாள படத்தில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமான கீர்த்தி சுரேஷ், மலையாளத்தில் பிரபல தயாரிப்பாளர் ஜி.சுரேஷ்குமார், மறறும் தமிழ் நடிகை மேனகாவின் மகள் ஆவார். 2000 ம் ஆண்டுகளில் மலையாளத்தில் பிரபல குழந்தை நட்சத்திரமாக பல படங்களில் நடித்தார்.

பிறகு படிப்பில் கவனம் செலுத்துவதற்காக சினிமாவிற்கு பிரேக் விட்டார். ஃபேஷன் டிசைனிங் முடித்த கீர்த்தி சுரேஷ், தமிழில் இது என்ன மாயம் படத்தின் மூலம் அறிமுகமானார். முதல் படம் பெரிய அளவில் வரவேற்பை பெறாத நிலையில், 2015 ல் ரஜினி முருகன் படத்தில் நடித்தார்.

சோதனையான காலகட்டம்.. தொடர்ந்து படங்கள் பிளாப்.. விரக்தியில் கீர்த்தி சுரேஷ் !

English summary

Keerthy Suresh shared her latest photoshoot photo with #WeddingDressUp hastag. Fans asked that would Keerthy to tie a knot. Is she was get ready for her marriage. For this reason he reduced her working of films. Keerthy latest photo goes viral in social media.