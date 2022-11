எனக்கு எதுக்கு ஆம்பள துணை.. என்ன கிரண் அதிரடியா இப்படி இறங்கிட்டாங்களே.. என்னாச்சு?

சென்னை: சியான் விக்ரம் உடன் ஜெமினி, அஜித்துடன் வில்லன், கமல்ஹாசன் உடன் அன்பே சிவம் உள்ளிட்ட பல முன்னணி நடிகர்களுடன் சூப்பர் ஹிட் படங்களில் நடித்து வந்தவர் நடிகை கிரண்.

40 வயதை கடந்த நிலையில், நடிகை கிரணுக்கு சுத்தமாக சினிமா வாய்ப்புகளே வராமல் போய் விட்டது.

கடைசியாக விஷாலின் ஆம்பள, சுந்தர்.சியின் முத்தின கத்தரிக்காய் உள்ளிட்ட சில படங்களில் சீனியர் நடிகையாக நடித்த கிரண் சமீப காலமாக இன்ஸ்டாகிராமில் 2கே கிட்ஸ்களையும் கவர்ந்திழுக்கும் கவர்ச்சி கன்னியாக மாறி உள்ளார்.

English summary

Actress Kiran's latest instagram posts carry a weird message, "Why do i have to wait for a Man, If I only need myself to enjoy my life" grabs her instagram followers.