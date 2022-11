மீனாவுக்கு கிடைத்தது போல.. சமந்தாவுக்கு ஆறுதல் சொல்ல ஒரு தோழி கூட சினிமாவில் கிடைக்கலையா?

சென்னை: நடிகை சமந்தா கண் கலங்கி "நான் அவ்ளோ சீக்கிரத்துல செத்துட மாட்டேன்" என சொன்ன வீடியோ வெளியான பின்னர் கூட எந்தவொரு முன்னணி நடிகையும் சமந்தாவை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறவில்லையே ஏன் என ரசிகர்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

போண்டா மணி உடல் நலக்குறைவாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், பல பிரபலங்கள் அவரை சென்று சந்தித்தனர்.

ஆனால், சமந்தா தனக்கு அரிய வகை நோய் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என்று வெளிப்படையாக சொன்ன பிறகும் கூட முன்னணி நடிகர்கள் ஒரு சிலரை தவிர ஒட்டுமொத்த திரைத்துறையும் பெரிதாக கண்டு கொள்ளாதது ஏன்? என்கிற கேள்வியை சமந்தா ரசிகர்கள் எழுப்பி உள்ளனர்.

யசோதா பிரீ தியேட்டர் பிசினஸ்… கெத்து காட்டிய சமந்தா… மிரண்டு போன திரையுலகம்…

Samantha fans raises some questions in social media, Why No Heroines ready to solace Samantha after she brokedown with Myositis?. Samantha awaits for a success of her upcoming movie Yashoda Tomorrow.