மலைப்பாம்பை கழுத்தில் போட்டு ஜாலியாக போஸ் கொடுத்த யாஷிகா...பதறும் ரசிகர்கள்

சென்னை : பெரிய மலைப்பாம்பை கழுத்தில் போட்டு கூலாக போஸ் கொடுத்த வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளார் யாஷிகா ஆனந்த். இதைப் பார்த்து ரசிகர்கள் பதறிப் போய் கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

பிரபல மாடலாக இருந்த யாஷிகா ஆனந்த் படங்களில் சிறிய ரோல்களில் நடித்து வந்தார். பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராக கலந்த கொண்ட பிறகு மிகவும் பிரபலமாகி விட்ட யாஷிகாவிற்கு பல படங்களில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. சில படங்களில் இரண்டாவது நாயகியாகவும் நடித்து வந்தார்.

English summary

Yashika Anand has released a video of herself posing with a mountain snake goes like fire in social media. Fans are shocked and shared their comments. Yashika has captioned as "Life is full of snakes". Fans have started asking the meaning of her note.