அந்த இடத்திலா பியர்சிங் பண்ணுவாங்க.. கதறி அழுத யாஷிகா ஆனந்த்.. டிரெண்டாகும் வீடியோ!

சென்னை: நடிகை யாஷிகா ஆனந்த் பியர்சிங் பண்ணும் வீடியோவில் கண்களில் கண்னீர் வரும் அளவிற்கு கலங்கியபடி இருக்கும் வீடியோவை ஷேர் செய்து ரசிகர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தி உள்ளார்.

கார் விபத்துக்கு பிறகு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த யாஷிகா ஆனந்த் கால்களில் ஏகப்பட்ட தையல்கள் போடப்பட்டுள்ளன.

இந்நிலையில், மேலும், ஒரு வலியை தரக்கூடிய விஷயத்தை ஏன் செய்றீங்க யாஷிகா என ரசிகர்கள் அக்கறையுடன் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

கொஞ்சம் கூட பயமே இல்லை.. பறக்கும் விமானத்தில் இருந்து கீழே குதித்த பிரபல நடிகை.. த்ரில் வீடியோ!

English summary

Yashika Aannand cried in her recent piercing video trending in social media. She shared the video in her instagram post and getting likes from her fans.