என் வாழ்க்கையில் இனிமே அந்த தப்பை மட்டும் பண்ணவே மாட்டேன்.. புதிய சபதம் எடுத்த யாஷிகா ஆனந்த்!

சென்னை: இருட்டு அறையில் முரட்டு குத்து படத்தில் டபுள் மீனிங் வசனத்தை பேசி பிரபலமான யாஷிகா ஆனந்த், அதே வேகத்தில் பிக் பாஸ் சீசன் 2விலும் கலந்து கொண்டு ரசிகர்கள் மனதில் இடம்பிடித்தார்.

சினிமாவில் லீடு ரோலில் கதாநாயகியாக நடிக்கும் வாய்ப்புகள் குவிந்து வந்த நிலையில், நண்பர்களுடன் டின்னருக்கு சென்று விட்டு அதிவேகமாக கார் ஓட்டி வந்த யாஷிகா எதிர்பாராதவிதமாக விபத்தில் சிக்கினார்.

அந்த விபத்தில், தனது ஆருயிர் தோழியை பறிகொடுத்தது அவரது வாழ்வில் எப்போதுமே மறக்க முடியாத வடுவாக மாறியுள்ளது. இந்நிலையில், சமீபத்தில் ரசிகர்களுடன் சாட் செய்த யாஷிகா சொன்ன ஒரு விஷயம் ரசிகர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

English summary

Yashika Anand replied to a fan who asking about her Royal Endfield bike. Replying to the question, Yashika stated, "That bike is at home. My brother is using it now. Not only that. The important thing is that I have decided not to drive a car and bike anymore."