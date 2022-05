டூப் இல்லாமல் சாகசக்காட்சிகள்?...ஹாலிவுட் ஸ்டார் டாம் குரூஸ்-ன் அதிரடி பதில்

கேன்ஸ்: தனது டாப் கன் படத்தை திரையிட கேன்ஸ் படவிழாவுக்கு வந்துள்ள ஹாலிவுட் ஆக்டர் டாம் குரூஸ் பல்வேறு கேள்விகளுக்கு அதிரடியாக பதில் அளித்துள்ளார். ஆக்‌ஷனை ரசிக்கணும், ஆராயக்கூடாது என பதிலளித்துள்ளார்.

தான் நடிக்கும் படங்களில் விமானம் ஓட்டுவது, உயரமான கட்டிடங்களில் தாவுவது, பைக் சாகசம் என டூப் போடாமல் நடிப்பவர் டாம் குரூஸ்.

இவரது மிஷன் இம்பாசிபிள் பட வரிசைகள் அத்தனையும் ரசிகர்களை கவர்ந்த ஒன்று. இது தவிர டாப் கன், சயின்ஸ் ஃபிக்‌ஷன் படங்களிலும் நடித்துள்ளார்.

English summary

tom cruise said, stunt work is very much a part of who he is and that spectators should simply go along for the trip instead of questioning "Why?"