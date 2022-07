நயன்தாராவுக்கு நடந்ததை போலவே.. கடைசி நேரத்தில் லொகேஷன் சேஞ்ச்.. தயாரிப்பாளரை மணந்த ஹாலிவுட் நடிகை!

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: ராக் என செல்லமாக WWE ரசிகர்களால் அழைக்கப்பட்டு வந்து தற்போது ஹாலிவுட்டின் பாக்ஸ் ஆபிஸ் கிங்காக மாறி உள்ள டுவைன் ஜான்சனின் பே வாட்ச், சான் ஆண்ட்ரியாஸ், ராம்பேஜ் உள்ளிட்ட பல படங்களில் ஹீரோயினாக நடித்து அசத்திய பிரபல ஹாலிவுட் நடிகை அலெக்ஸாண்ட்ரா தத்தாரியோவின் திருமணம் கோலாகலமாக நடைபெற்றுள்ளது.

இந்த ஆண்டு பிரபல சினிமா நடிகைகளின் திருமண ஆண்டாக மாறி விட்டது. ஆலியா பட், மெளனி ராய், நிக்கி கல்ராணி, நயன்தாராவை தொடர்ந்து ஹாலிவுட்டில் பிரிட்னி ஸ்பியர்ஸ், அலெக்ஸாண்ட்ரா தத்தாரியோ உள்ளிட்ட பிரபலங்களின் திருமணமும் அரங்கேறி உள்ளன.

தி பர்ஜ் படத்தின் தயாரிப்பாளரும் பே வாட்ச் படத்தில் நடித்த சக நடிகருமான ஆண்ட்ரூ ஃபார்ம் என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளார் அலெக்ஸாண்ட்ரா தத்தாரியோ.

English summary

Alexandra Daddario Weds Producer Andrew Form in a Royal Wedding photos trending in social media. Initially she plans to do a Italy wedding, but at the last moment she changed the wedding venue to New Orleans.