சினிமாவின் காட்பாதர் மெல்வின் வான் பீபிள்ஸ் காலமானார்!

அமெரிக்கா : சினிமாவின் காட்பாதர் என்று அழைக்கப்படும் மூத்த திரைப்படத் தயாரிப்பாளர் மெல்வின் வான் பீபிள்ஸ் காலமானார் அவருக்கு வயது 89.

நியூயார்க்கில் உள்ள அவரது வீட்டில் வசித்து வந்த அவர் வயது மூப்பு காரணமாக காலமானார்.

அவரின் உடலுக்கு இயக்குனர்கள் ஸ்பைக் லீ, அவா டுவெர்னே மற்றும் பாரி ஜென்கின்ஸ் ஆகியோர் அஞ்சலி செலுத்தினர்.

English summary

American filmmaker Melvin Van Peebles, the director behind films like Watermelon Man, Sweet Sweetback's Baadasssss Song and Panther, to name a notable few, has passed away. He was 89.