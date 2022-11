Batman-க்கு குரல் கொடுத்த கெவின் கான்ராய் புற்றுநோய் காரணமாக காலமானார்… ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி

வாஷிங்டன்: ஹாலிவுட் ரசிகர்களின் ஃபேவரைட்டான பேட்மேனுக்கு பின்னணி குரல் கொடுத்து பிரபலமானவர் கெவின் கான்ராய்.

பேட்மேன் அனிமேட்டட் சீரிஸ், Arkham வீடியோ கேம் தொடர்களில் பேட்மேனுக்கு குரல் கொடுத்துள்ள கான்ராய் காலமானார், அவருக்கு வயது 66.

புற்றுநோய் காரணமாக உயிரிழந்த வாய்ஸ் ஓவர் ஆர்ட்டிஸ் கெவின் கான்ராய்க்கு திரை பிரபலங்களும் ரசிகர்களும் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Batman is one of the most popular animated films among Hollywood fans. Kevin Conroy played the background voice of Bat Man in this film, died of cancer at the age of 66. Kevin Conroy's death has shocked fans.