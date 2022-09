முன்னாள் கணவர் பிராட் பிட்டிடம் 250 மில்லியன் டாலர் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பிய ஏஞ்சலினா ஜோலி

வாஷிங்டன்: ஹாலிவுட்டின் பிரபல நடிகை ஏஞ்சலினா ஜோலி. சிறந்த நடிகைக்கான ஆஸ்கர் விருதை வென்றுள்ளார்.

பிரபல ஹாலிவுட் நடிகரும் தனது 12 ஆண்டுகாலக் காதலருமான பிராட் பிட்டைக் கடந்த 2014ம் ஆண்டு ஏஞ்சலினா ஜோலி திருமணம் செய்தார்.

இரண்டாண்டு திருமண வாழ்க்கைக்குப் பிறகு ஏஞ்சலினா ஜோலி பிராட் பிட் இருவரும் 2016ம் ஆண்டு பிரிந்தனர்.

உக்ரைன் நாட்டிற்கு திடீர் விசிட் அடித்த ஏஞ்சலினா ஜோலி.. வேறலெவலில் டிரெண்டாகும் வீடியோ!

English summary

Angelina Jolie's former company has sued her ex-husband Brad Pitt in a new lawsuit. A company founded by Angelina Jolie has filed a case against Brad Pitt for 250 million. The lawsuit is over the couple's French winery that they bought together.