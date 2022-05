கர்ப்பமான பிறகு 3வது திருமணத்துக்கு தயாரான பாடகி.. ஒரே நிர்வாண புகைப்படங்களாக போட்டுத் தாக்குறாரே!

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: பிரபல பாப் பாடகி பிரிட்னி ஸ்பியர்ஸ் தனது 3வது திருமணத்துக்கு நாள் குறித்து விட்டார்.

அமெரிக்க நடிகர் சாம் அஸ்காரியுடன் கடந்த ஆண்டு நிச்சயம் செய்து கொண்ட நிலையில், கர்ப்பமாக உள்ளார் பிரிட்னி ஸ்பியர்ஸ்.

சமீபத்தில் தனது கர்ப்ப அறிவிப்பை அறிவித்த பிரிட்னி ஸ்பியர்ஸ் விரைவில் சாம் அஸ்காரியை திருமணம் செய்து கொள்ள உள்ளார்.

English summary

Britney Spears and Sam Asghari set their wedding date; Recently she announces her pregnant in social media. Also she sends lots of naked photos in her instagram page.