ஜேம்ஸ் பாண்ட்டாக கடைசி முறை சிவப்புக் கம்பளத்தில் நடந்த ஹாலிவுட் நடிகர் டேனியல் க்ரேக்!

லண்டன்: நோ டைம் டூ டை படத்தின் பிரீமியரை முன்னிட்டு நடிகர் டேனியல் க்ரேக் ஜேம்ஸ் பாண்ட்டாக கடைசியாக சிவப்புக் கம்பள வரவேற்பில் பங்கேற்றார்.

பிரிட்டிஷ் ரகசிய உளவாளியான ஜேம்ஸ் பாண்ட் கதாபாத்திரத்துக்கு உலகம் முழுவதும் ரசிகர்கள் உள்ளனர்.

1953ஆம் ஆண்டு லான் ஃபிளமிங் எழுதிய நாவலை அடிப்படையாக கொண்டு ஜேம்ஸ் பாண்ட் கதாப்பாத்திரம் உருவாக்கப்பட்டது.

English summary

Daniel Craig last walk in Red carpet as James bond. No time to die movie will be last James bond character for Daniel Craig. Daniel Craig hits the Red carpet in No time to Die world premier at London.