ஜானி டெப்புக்கு கிடைத்தது வெற்றி.. முன்னாள் மனைவி ஆம்பர் ஹெர்டுக்கு கிடைத்தது என்ன தெரியுமா?

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: பைரேட்ஸ் ஆஃப் தி கரீபியன் படங்களில் நடித்து உலகளவில் பிரபலமானவர் நடிகர் ஜானி டெப்.

ஜானி டெப்புக்கும் அவரது முன்னாள் மனைவிக்கும் இடையே கடந்த 2018ல் இருந்து மான நஷ்ட வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது.

இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் மிகவும் கேவலமான காரணங்களை அடுக்கி குற்றம் சுமத்தி வந்தனர். இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் அதிரடியாக அதிகபட்சமாக ஜானி டெப்புக்கு ஆதரவாக தீர்ப்பு கிடைத்து இருப்பது பலரையும் ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

அந்த இடத்தில் மதுபாட்டிலை திணித்தார்.. ஜானி டெப் மோசமாக பாலியல் கொடுமை கொடுத்ததாக மாஜி மனைவி புகார்

Johnny Depp welcomed the verdict saying "the jury gave me my life back". "From the very beginning, the goal of bringing this case was to reveal the truth, regardless of the outcome," he said.