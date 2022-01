கிரேக்க கடவுள் ஜீயஸ் லுக்கில் மிரட்டும் அர்னால்டு.. அடுத்த மாதம் படமே வருதாம்.. உண்மை என்ன?

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: பிரபல ஹாலிவுட் நடிகர் அர்னால்டு தனது சமூக வலைதள பக்கங்களில் தனது புதிய படம் வரும் பிப்ரவரி மாதம் வெளியாகப் போவதாக போஸ்டர் போட்டு அறிவித்து இருப்பது ரசிகர்களை ஷாக் ஆக்கி உள்ளது.

கிரேக்க கடவுளான ஜீயஸ் எனும் டைட்டிலில் உருவாகி உள்ள படத்தில் தான் ஜீயஸ் ஆக நடித்துள்ளதாக ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை அர்னால்டு ஷேர் செய்துள்ளார்.

ஆனால், இந்த படம் குறித்த எந்தவொரு அறிவிப்பும் இதுவரை இல்லாத நிலையில், திடீரென அடுத்த மாதம் படம் வருவதாக அர்னால்டு அறிவித்ததன் பின்னணியை ஹாலிவுட் பிரபலங்கள் அலசி வருகின்றனர்.

English summary

Hollywood actor Arnold Schwarzenegger shares Zeus first look and announces it will releaseo coming February 2022 but experts says, he teases audience because no previous update about the project till now.