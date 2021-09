ஜேம்ஸ் பாண்ட் நடிகருக்கு பிரிட்டன் கடற்படையில் கிடைத்த கவுரவம்.. கொண்டாடும் ரசிகர்கள்!

லண்டன்: ஜேம்ஸ் பாணட் பட நடிகரான டேனியல் கிரேக்கிற்கு பிரிட்டன் கடற்படையில் மிகப் பெரிய கவுரம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஜேம்ஸ் பாண்ட் பட சீரிஸின் 25வது படமாக நோ டைம் டூ டை படம் உருவாகி வருகிறது. இந்தப் படத்தை கேரி ஜோஜி இயக்கியுள்ளார்.

அம்பிகா ராதா,நக்மா ஜோதிகா மாதிரி இனியா தாரா ...யார் அக்கா யார் தங்கை?

ஜேம்ஸ் பாண்ட் கற்பனை கதாபாத்திரத்துக்கு உலகம் முழுவதும் ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள். நோ டைம் டூ டை படத்தில் பிரபல ஹாலிவுட் நடிகரான டேனியல் க்ரேக், ஜேம்ஸ் பாண்ட் கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.

English summary

James Bond actor Daniel craig gets honorary in British navy. Daniel Craig's No Time To Die movie will be released by the end of this month.