Johnny Depp: ஒரு மணி நேரத்தில் ரூ. 28 கோடி சம்பாதித்த ஜானி டெப்.. அவருக்குள்ள இப்படியொரு திறமையா?

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: மனைவிக்கு எதிராக வழக்கு விசாரணையில் வெற்றிப் பெற்ற ஜானி டெப், தற்போது வெறும் ஒரு மணி நேரத்தில் 28 கோடி ரூபாயை சம்பாதித்துள்ளது ரசிகர்களை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

பைரேட்ஸ் ஆஃப் தி கரீபியன் படங்களில் ஜேக்ஸ் பேரோவாக நடித்து உலகளவில் புகழ் பெற்றவர் ஜானி டெப்.

ஜானி டெப்புக்கும் அவரது இரண்டாவது மனைவி ஆம்பர் ஹெர்ட்டுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட வழக்கு மோதல்கள் காரணமாக பைரேட்ஸ் ஆஃப் தி கரீபியனின் அடுத்த பாகத்திலேயே அவர்

English summary

Pirates of the Carribean actor Johnny Depp earns £3m in a hour through sales of his paintings. He sold 780 art prints in an hour through his instagram post.