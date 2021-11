27 வயது நபரை 4வது கணவராக கரம் பிடிக்கப் போகிறாரா 41 வயதாகும் பிரபல நடிகை.. ஷாக்கான ரசிகர்கள்!

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: பிரபல மாடல் அழகியும் நடிகையுமான கிம் கர்தாஷியன் மீண்டும் ஒருமுறை காதலில் விழுந்துள்ளதாக தகவல்கள் வைரலாகி வருகின்றன.

ஏற்கனவே 3 முறை திருமணம் செய்து விவாகரத்து செய்துள்ள அவர் 4வது முறையாக காதலில் விழுந்துள்ள செய்தி உலகளவில் டிரெண்டாகி வருகிறது.

பிரபல அமெரிக்க காமெடி நடிகர் பீட் டேவிட்சன் உடன் கடந்த வாரம் முழுக்க கிம் கர்தாஷியன் டேட்டிங்கில் இருந்துள்ள நிலையில், விரைவில் இருவரும் திருமணம் செய்து கொள்ளப் போகிறார்களா? என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

English summary

Kim Kardashian dating with Pete Davidson for the past one week and she spotted in various night clubs and locations creates buzz for her 4th wedding.