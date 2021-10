கணவராக வேண்டாம்.. சேர்ந்து கம்பெனி நடத்தலாம் வாங்க.. பிரபல நடிகையின் விவகாரமான இன்ஸ்பிரேஷன்!

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: பிரபல அமெரிக்க டிவி நடிகையும் தொழிலதிபருமான கிம் கர்தாஷியன் விவாகரத்தான கணவருடன் இணைந்து பணியாற்ற விருப்பம் தெரிவித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

பிரபல தொழிலதிபரும் ராப் இசை பாடகருமான கன்யே வெஸ்ட் உடன் இனி இணைந்து வாழப் போவதில்லை என கிம் கர்தாஷியன் முடிவெடுத்து விவாகரத்து அறிவிப்பை வெளியிட்டார்.

ஆனாலும், தொடர்ந்து கணவர் பிறந்தநாளுக்கு வாழ்த்துக் கூறிய கிம் கர்தாஷியன் தற்போது தொழிலும் இணைந்து அவருடன் பணியாற்ற விரும்புவதாக தெரிவித்து இருப்பது ஹாலிவுட் ரசிகர்கள் மத்தியில் ஆச்சர்யத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

English summary

Kim Kardashian plans to work with ex husband Kanye West soon. She says Kanya West will always inspiring her and she plans to join hands with him in her business.