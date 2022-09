டைட்டானிக் ஹீரோ இளம் ஹாலிவுட் நடிகை இடையேயான காதல் முடிவுக்கு வந்தது: வயசு வித்தியாசம் தான் காரணமா?

அமெரிக்கா: டைட்டானிக் படம் மூலம் உலகம் முழுவதும் பிரபலமானவர் ஹாலிவுட் நடிகர் லியோனார்டோ டிகாப்ரியோ

47 வயதான லியோனார்டோ டிகாப்ரியோவுக்கும் 25 வயது இளம் ஹாலிவுட் நடிகையான கமிலா மோரோனுடன் டேட்டிங் செய்து வந்தார்.

இந்நிலையில், இருவரும் அவர்களது உறவு குறித்து முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளனர்.

மீண்டும் ஒரு கப்பல் படத்தில் டிகாப்ரியோ.. இது மார்ட்டின் ஸ்கார்சஸியின் வேறலெவல் சம்பவம்!

English summary

Hollywood famous stars Leonardo DiCaprio and Camila Morrone have been dating for the past four years. Both of them have announced that they are now separated