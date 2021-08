செம மிரட்டல்.. Marvel Eternals படத்தின் இறுதி ட்ரெயிலர் அவுட்.. படம் எப்போ ரிலீஸ்னு பாருங்க!

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: Marvel Eternals படம் ரிலீஸ் குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஹாலிவுட் படமான எட்டர்னல்ஸ் அமெரிக்க சூப்பர் ஹீரோ படமாகும். மார்வெர்ல் காஸ்மிக்ஸ் ரேஸை அடிப்படையாக வைத்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இப்படம்.

இந்தப் படத்தை மார்வெல் ஸ்டுடியோஸ் தயாரித்து வால்ட் டிஸ்னி ஸ்டுடியோஸ் மற்றும் மோஷன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனங்கள் விநியோகம் செய்கிறது.

English summary

Marvel eternals Movie release date has been announced. On November 5th Marvel eternals will be released in US. In India releasing date yet to announced.