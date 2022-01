அடக்கடவுளே.. மேடையிலேயே கழண்டு விழுந்த மேலாடை.. அரைநிர்வாண கோலத்தில் அசிங்கப்பட்ட பிரபல பாடகி!

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: பிரபல பாப் பாடகி மைலி சைரஸ் புத்தாண்டு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பாடிக் கொண்டிருந்த நிலையில், அவரது மேலாடை கழண்டு விழுந்து ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.

அமெரிக்காவை சேர்ந்த பாப் பாடகியான மைலி சைரஸ் இசை உலகில் ஏகப்பட்ட சாதனைகளை அடித்து நொறுக்கி உள்ளார்.

மீட் மைலி, பிரேக்கவுட், பேங்கர்ஸ் மற்றும் பிளாஸ்டிக் ஹார்ட்ஸ் என ஏகப்பட்ட சூப்பர் ஹிட் பாப் ஆல்பங்களை இவர் வெளியிட்டுள்ளார்.

English summary

Popular American Pop Singer Miley Cyrus top breaks in New Year live program shocks her fans. She immediately changes her clothes and come again do her performance for her fans.