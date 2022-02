அடக்கடவுளே.. காணாமல் போனதாகக் கூறப்பட்ட டிவி நடிகை மர்ம மரணம்.. அதிர்ச்சியில் ஹாலிவுட்!

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: பிரபல அமெரிக்க டிவி நடிகை லிண்ட்ஸே பியர்ல்மேன் மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்துள்ளது ஹாலிவுட் ரசிகர்கள் மற்றும் திரையுலகினரை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

வெறும் 43 வயதே ஆன லிண்ட்ஸே பியர்ல்மேன் ஏகப்பட்ட பிரபலமான டிவி தொடர்களில் முன்னணி கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வந்தவர்.

சில நாட்களுக்கு முன்னதாக அவர் காணாமல் போய் விட்டார் என வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில், தற்போது அவரின் சடலம் கிடைத்திருப்பது பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது.

English summary

Popular American TV Actress Lindsey Pearlman Found Dead shocks Hollywood fans. Initially a complaint was raised by her husband and a case has been registered as she went missing a few days ago and now her body has been found.