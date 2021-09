ரசிகர்களுக்கு நல்ல ட்ரீட்… அனைவரின் பாராட்டை பெற்ற Money Heist Season 5 !

லண்டன் : மனி ஹெய்ஸ்ட் சீசன் 5 இணையத் தொடர் செப்டம்பர் 3ஆம் தேதி நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் வெளியாகி அனைவரிடத்திலும் பாராட்டை பெற்று வருக்கிறது.

10 எபிசோடுகள் கொண்ட இந்த வெப் தொடரின் முதல் 5 பாகங்கள் மட்டும் தற்போது வெளியாகி உள்ளன. அடுத்த பாகம் டிசம்பரில் வெளியாக உள்ளது.

முந்தைய சீசன்களில் இருந்த பரபரப்புக்கு கொஞ்சமும் பஞ்சம் வைக்காமல் ரசிகர்களுக்கு நல்ல ட்ரீட் கொடுத்து இருக்கிறார்கள்.

