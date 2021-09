சினிமாவை விட்டு விலகுறேனா? அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை.. அதிரடியாக மறுத்த கோஸ்ட் ரைடர் நடிகர்!

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: ஹாலிவுட்டின் அதிரடி ஆக்‌ஷன் ஹீரோவான நிக்கோலஸ் கேஜ் ஓய்வெடுக்கப் போவதாக வெளியான வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், தொடர்ந்து சினிமாவில் தான் நடித்துக் கொண்டே இருப்பேன் எனக் கூறியுள்ளது அவரது ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

கோஸ்ட் ரைடர், நேஷனல் டிரெஷர், டிரைவ் ஆங்க்ரி உள்ளிட்ட ஏகப்பட்ட ஹாலிவுட் ஆக்‌ஷன் படங்களில் ஹீரோவாக நடித்து அசத்தியவர் நிக்கோலஸ் கேஜ்.

இந்நிலையில், சமீபத்திய பேட்டி ஒன்றில் நடிப்புக்கு நீங்க ஓய்வு கொடுக்கப்போறீங்களா என்கிற கேள்வி எழுந்ததும், அதற்கு வாய்பே இல்லை என அதிரடியாக மறுத்துள்ளார்.

English summary

Ghost Rider actor Nicolas Cage puts fullstop for his retirement rumours by saying that he never ever has retirement plan for his acting in cinema.