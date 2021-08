நெற்றியில் ரத்தம் சொட்ட சொட்ட போட்டோ ஷேர் செய்த பிரபல நடிகை.. பதறும் ரசிகர்கள்!

மும்பை: பிரபல நடிகையான பிரியங்கா சோப்ரா நெற்றியில் ரத்தம் சொட்ட சொட்ட ஷேர் செய்துள்ள போட்டோவை பார்த்த ரசிகர்கள் பதறியுள்ளனர்.

பிரபல பாலிவுட் நடிகையான பிரியங்கா சோப்ரா, கடந்த 2000ஆம் ஆண்டில் உலக அழகியாக தேர்வு செய்யப்பட்டார். இதனை தொடர்ந்து பாலிவுட் படங்களில் பிஸியானார் பிரியங்கா சோப்ரா.

தமிழில் விஜய்யுடன் தமிழன் படத்தில் நடித்துள்ளார். ஏராளமான விருதுகளை குவித்துள்ள பிரியங்கா சோப்ராவுக்கு மத்திய அரசு பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கி கவுரவித்திருக்கிறது.

English summary

Priyanka Chopra gets bleeding in forehead. Priyanka Chopra acts in web series based on UK She literaly do this make up it seems.