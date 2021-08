‘Spider man : No way Home’ திகைப்பூட்டும் டிரைலர் வெளியானது... ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி !

சென்னை : Spider man : No way Home' திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகி ஸ்பைடர் மேன் ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

'ஸ்பைடர் மேன்: நோ வே ஹோம்' படத்தில் ஜெண்டயா, மரிசா டோமி, டோனி ரிவோலோரி மற்றும் ஜேக்கப் படாலன் ஆகியோர் நடிக்கிறார்கள்.

டாப்லெஸாக போஸ் கொடுத்த மாடர்ன் சில்க்... முகம் சுளிக்கும் நெட்டிசன்ஸ்.. திணறும் இன்ஸ்டா!

இந்த படம் டிசம்பர் 17ந் தேதி வெளியிட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

The trailer for Spider-Man: No Way Home was released. The film is Tom Holland's third solo adventure as Spider-Man and also prominently features Benedict Cumberbatch's, Doctor Strange.