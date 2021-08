Spider man : No way Home Trailer… வெளியான 24 நேரத்தில் அசுர சாதனை !

சென்னை : Spider-Man: No Way Home ட்ரெய்லர் வெளியான 24 மணி நேரத்தில் உலக அளவில் அதிக மக்களால் பார்க்கப்பட்ட ட்ரெய்லர் பட்டியலில் முதல் இடத்தை பிடித்துள்ளது.

Avengers: Endgame ட்ரெய்லரை 289 மில்லியன் பார்வையாளர்களை பெற்றிலிருந்தது அந்த சாதனையை ஸ்பைடர்மேன் நோ வே ஹோம் டிரைலர் முறியடித்துள்ளது.

இந்த படம் டிசம்பர் 17ந் தேதி வெளியிட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

Spider-Man: No Way Home doesn't come out until December. The trailer for the upcoming Marvel Cinematic Universe movie got 355.5 million views in its first 24 hours.