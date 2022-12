Year Ender 2022 : இந்த ஆண்டு திருமண பந்தத்தில் இணைந்த திரை பிரபலங்கள்!

சென்னை : திருமணங்கள் சொர்க்கத்தில் நிச்சயிக்கப்படும், திருமணம் ஆயிரம் காலத்து பயிர் என்று திருமணம் பற்றி பல பழமொழிகளை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம்.

திருமணம் என்பது வாழ்க்கையின் புதிய அத்தியாயத்தை திறக்கும் சாவியாக உள்ளது. இந்த ஆண்டு திரைப்பிரபலங்களுக்கு ஓர் நல்ல ஆண்டாகவே அமைந்துள்ளது.

நயன்தாரா முதல் ஹன்சிகா வரை பல நட்சத்திரங்களும் இந்த ஆண்டு திருமண பந்தத்தில் இணைந்துள்ளனர். அதன்படி இந்த ஆண்டு திருமணம் செய்துக்கொண்ட திரை பிரபலங்கள் யார் யார் என்று பார்க்கலாமா?

English summary

Nayanthara and Hansika Motwani's glitzy wedding to Ranbir Kapoor and Alia Bhatt's intimate wedding. here's the list of celebrities who have tied the knot so far in 2022.