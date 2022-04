இதுதான் என் கடைசி படம்.. இனி நடிக்க மாட்டேன்.. சினிமாவுக்கு குட்பை சொன்ன ஜிம் கேரி!

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: மாஸ்க், ப்ரூஸ் தி அல்மைட்டி உள்ளிட்ட பல படங்கள் மூலம் உலக ரசிகர்களை சிரிக்க வைத்து வந்த பிரபல ஹாலிவுட் நடிகர் தனது ஓய்வை அறிவித்து ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளார்.

1983ம் ஆண்டு வெளியான The Sex and Violence Family Hour படம் மூலம் அறிமுகமானவர் ஜிம் கேரி.

1994ம் ஆண்டு இவர் நடிப்பில் வெளியான ஏஸ் வென்ச்சுரா, மாஸ்க்,, டம்ப் அண்ட் டம்பர் உள்ளிட்ட படங்கள் மிகப்பெரிய ஹிட் அடித்தன. அதிலும், மாஸ்க் திரைப்படம் உலகளவில் இவருக்கு ரசிகர்களை பெற்றுத் தந்தது.

English summary

‘The Mask’ Actor Jim Carrey Announces His Retirement From Acting and says, I’ve done enough in his recent promotion event for Sonic the Hedgehog 2 movie.