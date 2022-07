அடேங்கப்பா உலகளவில் இத்தனை ஆயிரம் கோடி வசூல் செய்ததா தோர்: லவ் அண்ட் தண்டர்.. இந்தியாவில் எவ்வளவு?

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: தோர் ரக்னோரக் படத்தை இயக்கிய டைக்கா வைட்டிட்டி இயக்கத்தில் கடந்த வாரம் வெளியான தோர் 4ம் பாகம் அல்லது தோர்: லவ் அண்ட் தண்டர் திரைப்படம் விமர்சன ரீதியாக மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெறவில்லை என்றாலும், மார்வெல் படம் என்றாலே படத்தை தியேட்டரில் போய் அதன் 3டி அனுபவத்துக்காகவே ரசிகர்கள் பார்த்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், 7 நாட்களில் அந்த படம் உலகளவில் மிகப்பெரிய வசூல் வேட்டையை நடத்தி உள்ளது.

இந்தியாவில் ஆர்ஆர்ஆர், கேஜிஎஃப், ஸ்பைடர்மேன் நோ வே ஹோம், டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் மல்டிவர்ஸ் ஆஃப் மேட்னஸ் படங்கள் அளவுக்கு வசூல் செய்யவில்லை என்றாலும், போதுமான வசூலை அந்த படம் ஈட்டியிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

