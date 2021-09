Top Gun: Maverick and Mission Impossible 7 : இந்த ஆண்டு ரிலீஸ் இல்லை... கவலையில் ரசிகர்கள்!

லண்டன் : டாம் குரூஸின் டாப் கன்: மேவரிக் மற்றும் மிஷன் இம்பாசிபிள் 7 ஆகிய படங்களின் வெளியீடு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

கொரோனாவின் தாக்கம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால், படக்குழு இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாக வியாகாம் சிபிஎஸ்ஸின் செய்தித் தொடர்பாளர் தெரிவித்தார்.

கண்ணீர் அஞ்சலி செலுத்திய ரசிகர்.. கடுப்பான நடிகர் சித்தார்த்.. கலாய்க்கும் நெட்டிசன்ஸ்!

டாப் கன்: மேவரிக் மே 2022 இல் வெளியிடப்படும் என்றும் மிஷன் இம்பாசிபிள் 7, 2022 செப்டம்பர் 30 வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ராய்ட்டர்ஸ் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Top Gun: Maverick and Mission Impossible 7 has been postponed as the threat from the Delta variant of the COVID-19 virus continues to rise.