நான் தப்பு பண்ணிட்டேன்...கிரிசிடம் வெளிப்படையாக மன்னிப்பு கேட்ட ஸ்மித்

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் : ஆஸ்கார் விழாவில் அனைவரின் முன்னிலையிலும் மேடையில் வைத்து கிரிஸ் நாக்கை முகத்தில் குத்திய வில் ஸ்மித், சோஷியல் மீடியா மூலம் வெளிப்படையாக மன்னிப்பு கேட்டுள்ளார். நேற்று ஆஸ்கார் அமைப்பிடமும் ஸ்மித் மன்னிப்பு கேட்டிருந்தார்.

94வது ஆஸ்கார் விருது வழங்கும் விழா இந்திய நேரப்படி நேற்று அதிகாலை நடைபெற்றது. இதில் வில் ஸ்மித், சிறந்த நடிகருக்கான விருதினை பெற்றார். ஆனால் விருதை வாங்குவதற்கு முன்பே, கோபத்தால் அவர் செய்த செயல் விழாவில் கலந்து கொண்டவர்கள், விழாவை நேரடியாக பார்த்துக் கொண்டிருந்தவர்கள் என அனைவரையும் அதிர்ச்சி அடைய வைத்தது.

English summary

Will Smith said in his public apology to Chris Rock that he was out of line and was embarrassed. The joke about Jada's medical condition was too much for him to bear and he reacted emotionally.