மீண்டும் வேகமெடுக்கும் கொரோனா.. எக்ஸ்மேன் நடிகர் ஹக் ஜேக்மனுக்கு கோவிட் பாசிட்டிவ்.. ரசிகர்கள் கவலை

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: கொரோனா தடுப்பூசி எல்லாம் போட்டாச்சு இனிமேல் கொரோனா பயம் இருக்காது என நினைத்துக் கொண்டிருந்த நிலையில், ஓமிக்ரான் ஆக உருமாறி மீண்டும் கொரோனா உலக நாடுகளை அச்சுறுத்தி வருகிறது.

எக்ஸ்மேன் படத்தில் வால்வரின் ஆக நடித்து உலகளவில் ரசிகர்களை கொண்டுள்ள நடிகர் ஹக் ஜேக்மன் தற்போது கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

நம்ம ஊர் வடிவேலு முதல் ஹாலிவுட் நடிகர் ஹக் ஜேக்மன் வரை கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு வருவதால் மக்கள் மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தி வருகின்றனர்.

English summary

X Men Wolverine star Hugh Jackman affected by Corona Virus. He shares a video in his twitter handle and announces to his fans that he was tested positive for COVID-19.