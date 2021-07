எல்லா புகழும் அஜித் சாருக்கே!.. வேம்புலியாக நடித்த ஜான் கோக்கன் பேட்டி

சென்னை: பா. ரஞ்சித் இயக்கத்தில் குத்துசண்டையை மையமாக வைத்து ஆர்யா நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள திரைப்படம் சார்பட்டா பரம்பரை.

கலையரசன், சந்தோஷ், ஜான் கோக்கன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்து அசத்தியுள்ளனர்.

மூவரும் படம் சார்ந்து பல்வேறு விஷயங்களை ஃபில்மி பீட் தமிழ் - க்ளோஸ் கால் நிகழ்ச்சிக்கு பேட்டியளித்துள்ளனர்.

English summary

Sarpatta Parambarai movie has given a big break to Actor John Kokken. The actor has acted with Ajith in Veeram has attributed his victory to Ajith for his motivation.