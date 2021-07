Assistant Director ஆக இருந்து Actor ஆனேன்.. நடிகர் ராமச்சந்திரன் பேட்டி

சென்னை: தமிழ் சினிமாவில் உதவி இயக்குனரான பணிபுரிந்து பின்னர் படங்களில் நடிக்க தொடங்கியவர் ராமச்சந்திரன்.

நான் மகான் அல்ல, அறம், ஜிகர்தண்டா, சதுரங்க வேட்டை என பல படங்களில் நல்ல கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார்.

அஜித்தின் வலிமை டீசர் ரிலீஸ் தேதி.. லேட்டஸ்ட் அப்டேட்!

தன்னுடைய அனுபவம் குறித்து பல விஷயங்களை க்ளோஸ் கால் நிகழ்ச்சியில் பகிர்ந்துள்ளார் ராமச்சந்திரன்.

English summary

Actor Ramachandran who is famous for his acting in Nan Mahan Alla, Petta and many other movies, have narrated his film journey in an interview with us.