Heartbeat 2 Web Series: டாக்டர் ரதியாக அசத்தும் அனுமோல்.. அம்மா - பொண்ணு கதை தான்.. ஹார்ட்பீட் டீம் பேட்டி!
சென்னை: சினிமாவில் பழைய கதாபாத்திரங்களையே ஏற்று நடித்த அனுமோலுக்கு, 'ஹார்ட்பீட்’ வெப் சீரிஸ் ஒரு புதிய அனுபவத்தைக் கொடுத்திருக்கிறது. "மலையாளத்தில் எப்போதும் எனக்கு பழைய கந்தல் துணி கொடுங்கனு சொல்வாங்க, ஆனா இந்த சீரிஸ்ல மாடர்ன் ஏஜ் கதாபாத்திரம்கிறது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு" என்று அனுமோல் கூறியது பலரையும் ஹேப்பி ஆக்கியுள்ளது.
'ஹார்ட்பீட்’ வெப் சீரிஸில் கார்த்தி மற்றும் டாக்டர் ரதி ஆகியோரின் பயணத்தைப் பற்றிய அனுபவங்களை இங்குப் பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள். இந்த சீரிஸ், அம்மா-மகள் பாசத்தை மையமாகக் கொண்டது. இது ரீமேக் சீரிஸ் கிடையாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
கார்த்தி பேசுகையில், "ஹார்ட்பீட் சீரிஸ் எங்களுக்கே ஒரு சர்ப்ரைஸாக இருந்தது. ரதி மேம் எங்களோட ஃபேவரைட்" என்றார். மேலும், சீசன் ஒன்றில் விஜய் யார் என்று தேடிக் கொண்டிருந்தவர்களுக்கு, சீசன் 2-வில் அந்த சஸ்பென்ஸ் உடைக்கப்பட்டது சிறப்பாக இருந்தது.
ரீனா கதாபாத்திரம் மிகவும் பாராட்டப்பட்டது. குறிப்பாக, அவர் சைனா டாக்டராக நடித்திருக்கும் ட்விஸ்ட் பலரையும் கவர்ந்தது. "சீசன் 1-லேயே விஜய் யாருன்னு பேசிட்டு இருந்தோம். சீசன் 2-ல வச்சுக்கலாம்னு தீபக் சொன்னாரு" என்று இயக்குநர் கூறினார்.
அனுமோல் தொடர்ந்து பேசுகையில், "ரதி கேரக்டர் பண்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஒரு கரியரிஸ்ட்டா இந்த கேரக்டரை மக்கள் பார்க்குறது பிளஸ்சிங்கா இருக்கு" என்றார். மேலும், ரீனாவுக்காகப் பரிதாபப்படுவதாகவும், அந்த ரோல் தனக்கு மிகவும் பிடித்திருப்பதாகவும் கூறினார்.
இயக்குநர் அப்துல் சார் கூறுகையில், "விஜய் கேரக்டரை கொண்டு வராம இருந்திருக்கலாம், ஆனால் அவருடைய பாடி லாங்குவேஜ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. யாரடி நீ மோகினில கூட இவ்வளவு ரசிச்சது இல்ல, ஆனா இதுல ரொம்ப ரசிக்கிறேன்" என்றார். இது விஜய் கதாபாத்திரத்தின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்துகிறது.
தீபக் கூறுகையில், ”முதலில் அம்மா - பொண்ணு கதையைத்தான் கொண்டு வந்தேன். ஆனால், இதை வைத்து எப்படி 100 எபிசோடு எடுப்பன்னு கேட்டுத்தான் மத்த கதாபாத்திரங்களை உள்ளே கொண்டு வர வச்சாங்க. முதல் சீசனை விட 2வது சீசன் பலருக்கும் பிடித்துள்ளது ரொம்பவே சந்தோஷம் என்றார்.
இறுதியாக, அனுமோல், ரதி கேரக்டரில் வாழ்ந்ததைப் போலவும், இயக்குநர் குழுவினரின் ஒத்துழைப்பு மறக்க முடியாதது என்றும் கூறினார். 'ஹார்ட்பீட் 2’ சீரிஸ் பலரின் மனதை வென்றது மட்டுமல்லாமல், சின்னத்திரை வரலாற்றில் ஒரு புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது என்பதில் சந்தேகமில்லை.
