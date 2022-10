தனுஷுக்கு இந்த உணவுகள் தான் ரொம்ப பிடிக்கும்.. தனுஷின் ரீல் மகள் கொடுத்த ஸ்பெஷல் லிஸ்ட்!

சென்னை: கலைப்புலி எஸ்.தாணு தயாரிப்பில் இயக்குநர் செல்வராகவன் இயக்கத்தில் நடிகர் தனுஷ் இரட்டை வேடத்தில் நடித்து வெளிவந்துள்ள படம் நானே வருவேன்.

இப்படம் வெளிவந்தது முதல் பல விமர்சனங்களை பெற்று வருகிறது, குறிப்பாக நடிகர் கமலஹாசனின் ஆளவந்தான் படம் போல் இருப்பதாக ஒரு தரப்பினர் கூறி வருகின்றனர்.

இப்படத்தில் இந்துஜா ரவிச்சந்திரன், நடிகர்கள் பிரபு, யோகிபாபு மற்றும் தனுஷின் மகளாக ஹியா தவே உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

இந்நிலையில் ஹியா தவே நமது ஃபிலிம் ஃபீட் சேனலுக்கு அளித்த சிறப்பு பேட்டியை இங்கு காணலாம்.

நானே வருவேன் ஏன் பொன்னியின் செல்வனுடன் போட்டி, ஏன் ஆளவந்தானுடைய சாயல்... மனம் திறந்த செல்வராகவன்

English summary

Produced by Kalaipuli S. Thanu and directed by director Selvaraghavan, the movie Naanae Varuvean is released with actor Dhanush in a double role. The film has been getting a lot of criticism ever since its release, especially with one section saying that it resembles actor Kamal Haasan's Aalavandan. The film stars Induja Ravichandran, actors Prabhu, Yogi Babu and Hiya Dave as Dhanush's daughter among others. In this case, here you can see the special interview given by Hiya Davey to our Filmibeat channel.